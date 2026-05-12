Durante la partita, il focus si è spostato sui giocatori, dato che l’amministratore delegato non è sceso in campo. La contestazione nei suoi confronti ha attirato l’attenzione, mentre l’attenzione si è concentrata anche sulle voci riguardanti il presidente e il proprietario, ancora avvolte nel mistero. Nel frattempo, il commento positivo su un giovane talento ha suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori.

Oltre ad Antonio Cassano, anche Lele Adani si è espresso sul momento del Milan e sulla contestazione contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani. L’ex calciatore, oggi opinionista, si è espresso con toni critici sulla protesta del popolo rossonero, puntando il dito più sul campo che sulla dirigenza. Di seguito, un estratto delle sue parole durante l’ultimo appuntamento con ‘Viva El Futbol’. "In campo non scendono Ibrahimovic o Furlani, ma i giocatori preparati dallo staff tecnico. Mi chiedo perché nessuno analizzi come la squadra viene allenata quotidianamente e come vengano preparate le sfide. È assurdo che, non appena i risultati mancano, una parte della tifoseria cerchi subito il capro espiatorio, puntando il dito contro Furlani, quando invece i meriti passati non venivano certo attribuiti a lui.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Adani: “In campo non scende Furlani, ma i giocatori. Se la squadra è piatta che colpa ne ha l’ad?”

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