Attento Milan rischi di perdere Lontani | contatti con il Parma

Il Milan potrebbe perdere il giovane attaccante Simone Lontani a parametro zero. Il Parma ha avviato i contatti con il giocatore, che potrebbe trasferirsi senza costi per il club. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il Milan monitora la situazione. Lontani è considerato un talento emergente e la sua eventuale cessione potrebbe avere ripercussioni sulla rosa rossonera. La decisione finale non è ancora stata presa.

Milan, Simone Lontani è stato il protagonista della stagione della Primavera di Giovanni Renna: 21 presenze con 10 gol e tre assist in campionato in 1408 minuti. L'annata del classe 2008 purtroppo è finita di fatto con la partita contro il Cesena di inizio marzo. Da quel momento in poi non è stato più convocato. La media gol per gare giocate è stata davvero entusiasmante: di fatto un gol ogni due gare. Media da vero bomber d'area di rigore. Sul futuro di Lontani pesa il contratto con il Milan che è in scadenza il 30 giugno 2026. Ci sono quindi pochissimi giorni per trovare un accordo e non perderlo a parametro zero, anche se le indiscrezioni recenti vanno dalla parte opposta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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