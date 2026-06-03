Londra si prepara a un mondo più ostile | Russia Cina e terrorismo tra le nuove minacce

Londra si prepara a un'epoca di crescente instabilità, con Russia, Cina e terrorismo tra le nuove minacce. Un rapporto parlamentare avverte che il Regno Unito affronta un periodo di «radicale incertezza» e sfide di sicurezza. Le autorità si concentrano su possibili attacchi e tensioni geopolitiche, mentre si rafforzano le misure di difesa nel paese. La situazione indica un allarme crescente su rischi di aggressioni esterne e instabilità internazionale.

Il Regno Unito si sta preparando a un cambiamento profondo del contesto internazionale. È questa la conclusione principale contenuta nel rapporto della Commissione mista per la Strategia di Sicurezza Nazionale del Parlamento britannico, che analizza la National Security Strategy 2025 e avverte che il Paese si trova di fronte a un'epoca caratterizzata da «radicale incertezza». Secondo il documento, i tradizionali presupposti che hanno garantito la sicurezza britannica negli ultimi decenni sono ormai in discussione. La crescente competizione tra grandi potenze, l'aumento delle guerre ibride, l'impiego di tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e il progressivo deterioramento delle relazioni internazionali stanno creando un ambiente strategico molto più pericoloso rispetto al passato. 🔗 Leggi su Laverita.info

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