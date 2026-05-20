Il presidente cinese ha incontrato il collega russo a Pechino, sottolineando l'importanza di rafforzare l'alleanza tra i due paesi. Durante il vertice, ha espresso preoccupazione per un possibile ritorno a una situazione in cui la forza prevale sul diritto, definendo il contesto internazionale come vicino a una legge della giungla. Putin si trovava nella capitale cinese in visita ufficiale, rafforzando così i legami tra le due nazioni e discutendo di questioni strategiche di interesse comune.

Putin in visita a Pechino. Il presidente Xi rilancia l’asse con la Russia e avverte: il mondo rischia di tornare alla logica della forza, Cina e Russia devono rafforzare l’asse strategico. Energia, geopolitica e sfida all’ordine occidentale sono al centro del vertice di questi giorni Il presidente dellaCina Xi Jinpingha lanciato un duro monitocontro unilateralismo ed egemonia, definiti“gravi minacce”alla stabilità globale. Secondo il leader cinese, il sistema internazionale rischia di scivolare verso una nuova“legge della giungla”,dominata dalla lotta per il potere. Nel corso dei colloqui col presidente russoVladimir Putina Pechino, Xi ha ribadito che Cina e Russia devono assumersi “le responsabilità delle grandi potenze”, sostenendo l’autorità delle Nazioni Unite e la giustizia internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cina-Russia, Xi per la pace avverte: “Mondo vicino a ritorno legge della giungla”

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Durante il vertice di oggi a Pechino tra i presidenti Xi Jinping e Vladimir Putin, la Cina e la Russia hanno raggiunto un'intesa generale sui principali parametri del progetto per il gasdotto Power of Siberia 2. #ANSA x.com

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