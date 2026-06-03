Il Tribunale del Riesame di Taranto ha confermato il carcere per quattro minorenni di 15 e 16 anni, coinvolti nell’omicidio di Bakary. I ricorsi contro le misure cautelari sono stati respinti. I minorenni sono stati arrestati insieme a un 20enne e a un 22enne, entrambi accusati nello stesso procedimento. La decisione è stata comunicata ieri, mantenendo le misure restrittive nei confronti dei quattro giovani.

Il Tribunale del Riesame di Taranto ha respinto i ricorsi contro le misure cautelari presentati dai quattro minorenni, tra i 15 e i 16 anni, accusati insieme al 20enne Fabio Sale e al 22enne Mimmo Colucci, dell'omicidio di Bakary Sako, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia del capoluogo jonico dopo una brutale aggressione culminata con tre coltellate. Lo ha deciso il collegio composto dalla presidente del Tribunale per i minorenni Fabrizia Famà e dalla giudice Serena Gentile. I quattro minori si trovano attualmente negli istituti penali minorili di Bari e Lecce. La difesa del sedicenne accusato di aver impugnato il coltello aveva chiesto una misura meno afflittiva e il trasferimento in comunità, sostenendo che la confessione resa dal ragazzo attenuerebbe le esigenze cautelari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - L'omicidio di Bakary, decisione del Riesame: restano in carcere i quattro minorenni

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