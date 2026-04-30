Omicidio e occultamento di Giuseppe Florio la decisione del gip | in due restano in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha deciso che due delle tre persone fermate in relazione all’omicidio di un uomo di 66 anni a Taormina resteranno in carcere. I sospettati sono stati presentati oggi per la convalida dell’arresto, mentre il corpo della vittima è stato ritrovato nelle campagne di Castiglione di Sicilia. L’indagine riguarda anche l’ipotesi di occultamento del cadavere.

I tre fermati per il delitto di Giuseppe Florio, il 66enne di Giardini Naxos ucciso nei giorni scorsi a Taormina e il cui corpo è stato poi ritrovato nelle campagne di Mitogio, nel territorio di Castiglione di Sicilia, sono stati oggi sottoposti all’udienza di convalida davanti al giudice per le.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Omicidio Giuseppe Florio, 66 anni, trovato nelle campagne di Castiglione di Sicilia: ora i riflettori si spostano sul movente: giallo sulla PostPay della vittima #Cronaca #CastiglioneDiSicilia #Indagini #Omicidio #Sicilia - facebook.com facebook

La svolta nell' #omicidio di Giuseppe Florio in provincia di #Catania, le immagini in VIDEO del luogo del delitto e la ricostruzione x.com