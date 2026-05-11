Sono stati disposti cinque fermi nel caso dell'omicidio di Bakary Sako, un uomo di 35 anni originario del Mali. L'episodio è avvenuto all'alba di sabato scorso in piazza Fontana a Taranto, quando Sako è stato ucciso da un gruppo di persone. Tra i fermati ci sono quattro minorenni, mentre il quinto soggetto è maggiorenne. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'evento.

Cinque fermi per il brutale omicidio di Bakary Sako, il 35enne del Mali assassinato in piazza Fontana all'alba di sabato scorso a Taranto. I provvedimenti sono in corso di esecuzione da parte degli investigatori della squadra Mobile della Polizia, guidati dal dirigente Antonio Serpico a conclusione di una attività condotta a tamburo battente. Si tratta di quattro minorenni e un maggiorenne, tutti tarantini. Sono accusati di omicidio aggravato. Sarebbero stati loro a rincorrere e accerchiare lo sfortunato bracciante straniero che quella mattina stava attraversando in bicicletta la città vecchia per recarsi a prendere il treno e raggiungere Massafra dove lavorava nei campi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ucciso all'alba dal branco, disposti 5 fermi per l'omicidio di Bakary Sako: quattro sono minorenni

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Ucciso in piazza dal branco, disposti 5 fermiCinque fermi per il brutale omicidio di Bakary Sako, il 35enne del Mali assassinato in piazza Fontana all'alba di sabato scorso a Taranto.

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