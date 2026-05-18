Il nuovo Chelsea guidato da Xabi Alonso ha compiuto il suo primo acquisto, mentre il Milan si trova sotto pressione. La stagione di Serie A sta per concludersi e, nel frattempo, si iniziano a delineare le prime mosse del mercato estivo. Le squadre sono già impegnate a pianificare future strategie, mentre le vicende in campo continuano a influenzare le decisioni sui trasferimenti. Le notizie di oggi si concentrano su questi movimenti e sulle sfide delle squadre coinvolte.

Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Ndicka si ferma e salta Verona Roma: c’è lesione! Ecco chi può prendere il suo posto in difesa Spalletti Elkann, cosa c’è dietro la richiesta di un vertice da parte del tecnico verso la proprietà. Motivi e retroscena Caos societario al Milan: Furlani riflette sull’addio e scoppia il caso Ibrahimovic. Cosa sta succedendo davvero Conte apre il bivio per il suo futuro e divide la stampa: delusione o addio consensuale? Tre ipotesi post-Napoli, una è clamorosa Carvajal lascia il Real Madrid dopo 14 anni: ufficiale l’addio a... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Primo acquisto del nuovo Chelsea di Xabi Alonso: Milan sotto assedio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The significance of Anfield boos following Liverpools 1-1 draw with Chelsea!

Sullo stesso argomento

Xabi Alonso al Chelsea: accordo raggiunto dopo l’interesse del Milan? Domande chiave Perché il Milan ha perso la corsa contro il Chelsea? Come influirà l'esperienza madrilena di Alonso sullo spogliatoio londinese?...

Leggi anche: Niente Milan per Xabi Alonso: il Chelsea annuncia il nuovo allenatore

[PL Watch] Xabi Alonso raggiunge un accordo totale per diventare allenatore del Chelsea reddit

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea: ora è ufficiale. Contratto quadriennaleIl Chelsea ha comunicato in via ufficiale l'ingaggio di Xabi Alonso come allenatore per la prossima stagione: firma di quattro anni ... milannews.it

Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato dei Blues e i dettagli sul contratto firmato dal tecnicoXabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea, adesso è ufficiale! Il comunicato dei Blues e i dettagli sul contratto firmato dal tecnico ... calcionews24.com