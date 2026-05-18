Primo acquisto del nuovo Chelsea di Xabi Alonso | Milan sotto assedio
Il nuovo Chelsea guidato da Xabi Alonso ha compiuto il suo primo acquisto, mentre il Milan si trova sotto pressione. La stagione di Serie A sta per concludersi e, nel frattempo, si iniziano a delineare le prime mosse del mercato estivo. Le squadre sono già impegnate a pianificare future strategie, mentre le vicende in campo continuano a influenzare le decisioni sui trasferimenti. Le notizie di oggi si concentrano su questi movimenti e sulle sfide delle squadre coinvolte.
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