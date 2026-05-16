Dopo settimane di trattative, si è concluso l’accordo tra l’ex centrocampista e il club londinese, portandolo a vestire la maglia dei Blues. Nei giorni precedenti, si era parlato di un possibile trasferimento anche in Italia, con il Milan che aveva mostrato interesse. Ora, con il contratto firmato, si attende il suo arrivo a Londra per le visite mediche e l’annuncio ufficiale. La decisione ha chiuso la porta a un’altra proposta arrivata da un club europeo.

? Domande chiave Perché il Milan ha perso la corsa contro il Chelsea?. Come influirà l'esperienza madrilena di Alonso sullo spogliatoio londinese?. Quali conflitti con i giocatori hanno causato l'esonero dal Real Madrid?. Cosa spinge lo spagnolo a preferire la Premier League all'Italia?.? In Breve Alonso esonerato dal Real Madrid il 12 gennaio dopo 28 partite totali.. Il tecnico aveva vinto un triplete nazionale con il Bayer Leverkusen.. L'interesse del Milan era legato alla possibile sostituzione di Max Allegri.. L'accordo è stato riportato dal giornalista Fabrice Hawkins per RMC Sport.. Xabi Alonso ha raggiunto un accordo personale con il Chelsea per la prossima stagione, chiudendo definitivamente la trattativa dopo le voci che lo legavano al Milan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Xabi Alonso al Chelsea: accordo raggiunto dopo l’interesse del Milan

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Xabi Alonso Wants ASSURANCES From Chelsea Owners | BACKLASH Over Roc Nation & Chelsea Partnership

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