L' ombra dei clan foggiani dietro le imprese del Basso Molise | firmate quattro interdittive antimafia

Notizia in breve

Sono state emesse quattro interdittive antimafia nei confronti di aziende che operano nella ristorazione, nelle sale giochi e nel commercio di autoveicoli tra Termoli e Campomarino. Le misure sono state adottate per impedire che le attività siano gestite da soggetti legati a organizzazioni criminali. Le aziende coinvolte sono state segnalate alle autorità competenti, che procederanno con verifiche e eventuali azioni legali. Nessun dettaglio su nomi o proprietà specifiche è stato reso noto.