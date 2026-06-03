L' ombra dei clan foggiani dietro le imprese del Basso Molise | firmate quattro interdittive antimafia
Sono state emesse quattro interdittive antimafia nei confronti di aziende che operano nella ristorazione, nelle sale giochi e nel commercio di autoveicoli tra Termoli e Campomarino. Le misure sono state adottate per impedire che le attività siano gestite da soggetti legati a organizzazioni criminali. Le aziende coinvolte sono state segnalate alle autorità competenti, che procederanno con verifiche e eventuali azioni legali. Nessun dettaglio su nomi o proprietà specifiche è stato reso noto.
Ben quattro interdittive antimafia sono state adottate nei confronti di attività economiche operanti nei settori della ristorazione, delle sale giochi e del commercio di autoveicoli, tra i comuni di Termoli e Campomarino. Il provvedimento, adottato dalla prefetta di Campobasso, Michela Lattarulo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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