L' ombra dei clan foggiani dietro le imprese del Basso Molise | firmate quattro interdittive antimafia

Da foggiatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state emesse quattro interdittive antimafia nei confronti di aziende che operano nella ristorazione, nelle sale giochi e nel commercio di autoveicoli tra Termoli e Campomarino. Le misure sono state adottate per impedire che le attività siano gestite da soggetti legati a organizzazioni criminali. Le aziende coinvolte sono state segnalate alle autorità competenti, che procederanno con verifiche e eventuali azioni legali. Nessun dettaglio su nomi o proprietà specifiche è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ben quattro interdittive antimafia sono state adottate nei confronti di attività economiche operanti nei settori della ristorazione, delle sale giochi e del commercio di autoveicoli, tra i comuni di Termoli e Campomarino. Il provvedimento, adottato dalla prefetta di Campobasso, Michela Lattarulo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Caso Delmastro, la Dda di Roma: «Dietro le 5 Forchette i soldi del clan Senese». E ora l’ex sottosegretario sarà sentito dall’AntimafiaLa Commissione parlamentare antimafia ha deciso di avviare un ciclo di audizioni in relazione alle indagini sul caso Delmastro, collegato alle...

Leggi anche: “Foggiani dietro le sbarre dei cassonetti”

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web