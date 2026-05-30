Ci stanno propinando in pompa magna il grande piano dei cassonetti "intelligenti": centinaia di nuovi feticci tecnologici pagati fior di milioni con i soldi dei contribuenti. Un’operazione di facciata che serve solo a una cosa: scaricare la colpa dei disservizi sui cittadini, dopo anni di totale incapacità nella gestione della raccolta rifiuti!?La chiamano "transizione ecologica" e "rivoluzione digitale", ma la verità è un'altra: siamo davanti all’ennesimo esperimento di controllo burocratico sulla pelle della gente comune.?UNA VERA E PROPRIA SCHEDATURA DI MASSA: Per aprire un maledetto bidone pretendono tessere elettroniche, codici e applicazioni per smartphone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Foggiani dietro le sbarre dei cassonetti”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dietro le sbarre prima dei tre anni: il dramma dei bimbi in carcere nel Rapporto AntigoneIl XXII Rapporto di Antigone evidenzia che il numero di bambini di età inferiore ai tre anni detenuti in carcere è raddoppiato rispetto agli anni...

Cassonetti incendiati al Quartiere Ferrovia: due foggiani incastrati dalla videosorveglianzaNel pomeriggio di domenica 26 aprile, nel Quartiere Ferrovia, alcuni cassonetti dei rifiuti sono stati danneggiati da incendi.

Argomenti più discussi: Sport e fiducia dietro le sbarre: 11 nuove panche multifunzione per il carcere di Foggia; Nella Casa circondariale di Foggia, va in scena Effetti collaterali: protagonisti 15 detenuti; Foggiani dietro le sbarre dei cassonetti; Studenti aggrediscono due professori a Parma Crosetto | Devono capire la gravità del gesto e pagarne le conseguenze Sasso invoca il carcere | Integrazione dietro le sbarre.