Foggiani dietro le sbarre dei cassonetti

Da ilsipontino.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci stanno propinando in pompa magna il grande piano dei cassonetti "intelligenti": centinaia di nuovi feticci tecnologici pagati fior di milioni con i soldi dei contribuenti. Un’operazione di facciata che serve solo a una cosa: scaricare la colpa dei disservizi sui cittadini, dopo anni di totale incapacità nella gestione della raccolta rifiuti!?La chiamano "transizione ecologica" e "rivoluzione digitale", ma la verità è un'altra: siamo davanti all’ennesimo esperimento di controllo burocratico sulla pelle della gente comune.?UNA VERA E PROPRIA SCHEDATURA DI MASSA: Per aprire un maledetto bidone pretendono tessere elettroniche, codici e applicazioni per smartphone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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