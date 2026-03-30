Caso Delmastro la Dda di Roma | Dietro le 5 Forchette i soldi del clan Senese E ora l’ex sottosegretario sarà sentito dall’Antimafia

La Commissione parlamentare antimafia ha deciso di avviare un ciclo di audizioni in relazione alle indagini sul caso Delmastro, collegato alle attività del clan Senese. La decisione è stata presa all’unanimità dall’ufficio di presidenza. L’ex sottosegretario sarà ascoltato nelle prossime settimane come parte delle indagini che coinvolgono anche il filone “Affari di famiglia e Hydra”.

L’ufficio di presidenza della Commissione parlamentare antimafia ha approvato all’unanimità l’avvio di un ciclo di audizioni riguardanti il caso Delmastro, inserito nel contesto dell’indagine sul clan Senese, già esaminata nell’ambito del filone “Affari di famiglia e Hydra”. La Commissione, come confermato a Open, procederà a richiedere l’ audizione della Procura di Roma, delle forze dell’ordine (Polizia e Guardia di finanza), del Dap, dell’Ucis, della scorta coinvolta e dello stesso ex sottosegretario, Andrea Delmastro, nel rispetto dei principi di rigore, trasparenza e tempestività che ne guidano l’azione istituzionale. Secondo fonti della... 🔗 Leggi su Open.online

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