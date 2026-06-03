Lombardia | sole e caldo oggi ma arrivano temporali da giovedì

Oggi in Lombardia il cielo è soleggiato e le temperature sono alte. Tuttavia, sono previste precipitazioni temporalesche a partire da giovedì, con intensità variabile. I temporali dovrebbero interessare principalmente le aree montane e le zone collinari, mentre venerdì i rovesci potrebbero colpire in modo più forte le pianure e le zone periferiche. Le autorità meteo indicano che i primi temporali arriveranno nel pomeriggio di giovedì, con intensità crescente nel corso della giornata.

Quando inizieranno esattamente i temporali previsti per giovedì?. Dove colpiranno con più intensità i rovesci di venerdì?. Come cambierà il meteo durante il prossimo fine settimana?. Quali zone della pianura rischiano i colpi di pioggia?.? In Breve Temperature tra 17 e 29 gradi per mercoledì 3 giugno 2026.. Giovedì 4 giugno temporali serali previsti su Alpi, Prealpi e alta pianura.. Venerdì 5 giugno possibili rovesci isolati sui settori orientali della regione.. Sabato 6 e domenica 7 giugno consolidamento anticiclonico con caldo in aumento.. Il ritorno del sole in Lombardia tra le botteghe e la promessa di un clima mite. La primavera torna a bussare alle finestre della Lombardia questo mercoledì 3 giugno 2026, portando con sé temperature che oscilleranno tra i 17 e i 29 gradi dopo il maltempo di martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Domenica di sole e caldo, ma arrivano temporali al Nord

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Temi più discussi: Caldo estremo e lavoro in Lombardia: chiediamo ordinanza caldo; Caldo, Cgil Lombardia alla Regione: Subito l’ordinanza per fermare le attività nelle ore a rischio; Caldo e sole nel weekend, ma attenzione a domenica con possibili rovesci anche intensi; Previsioni meteo lunedì 25 maggio, a Milano e in Lombardia clima caldo con temperature massime fino a 33°C.

Massimi di caldo nelle prossime 48 ore, #temperature anche di 36/37°C nelle pianure di Lombardia, Emilia e Piemonte. Da domani pomeriggio e tra giovedì e venerdì temporali locali anche forti prima al Nord Est poi sui rilievi di Alpi ed Appennino. #caldo x.com

Rimedi per il caldo? reddit

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