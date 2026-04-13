Previsioni meteo Roma e Lazio | oggi pioggia e temporali da giovedì sole e temperature in aumento

Nella prima parte della settimana, le previsioni meteo indicano pioggia e temporali su Roma e Lazio. Secondo il metereologo di Meteo Expert, le condizioni atmosferiche sono influenzate da un sistema di bassa pressione. A partire da giovedì, è previsto un miglioramento con sole e temperature in rialzo. La situazione climatica resta sotto osservazione per i prossimi giorni.

Il metereologo di Meteo Expert Flavio Galbiati spiega come la prima parte della settimana è all'insegna del maltempo. Da giovedì 16 aprile e fino al weekend miglioramento, con sole e temperature in aumento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: forte pioggia e temporali, temperature in calo nel weekendTorna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica.

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per l’11 e il 12 aprile: sole e temperature miti, lunedì torna pioggiaFine settimana di metà mese con sole e temperature miti a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026.