Meteo Napoli settimana da piena estate | sole e caldo respirabile da giovedì i temporali sull'Appennino

La settimana si apre con giornate di sole e temperature calde ma respirabili, grazie a una brezza settentrionale. Nel Nord Italia si registrano massime di circa 35°C. Da giovedì, temporali interesseranno l’entroterra campano, portando precipitazioni e un calo delle temperature.

Sole pieno e caldo respirabile grazie alla brezza settentrionale, mentre il Nord soffoca a 35°C. Ma da giovedì i temporali tornano sull'entroterra campano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Meteo Napoli e Campania, prima neve sul Vesuvio: temperature in calo

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