Nelle ultime ventiquattro ore, i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti in più di quarantasette situazioni di emergenza sul territorio provinciale. Gli interventi hanno riguardato principalmente tetti scoperchiati, barche alla deriva e incidenti vari. Le operazioni di soccorso sono state portate avanti in diverse zone della provincia, coinvolgendo diverse squadre di vigili e mezzi di emergenza.

Giornata di duro lavoro per i pompieri tra Lecco e provincia, oltre al supporto in Brianza e nel Comasco. Molti i danni e i disagi causati dal fortissimo vento. E per domani è ancora allerta I vigili del fuoco di Lecco sono stati impegnati su tutto il territorio provinciale con oltre 40 richieste di soccorso in queste ultime 24 ore. Il forte vento ha reso necessario diversi interventi per taglio di piante, tetti scoperchiati, rimozione di elementi pericolanti e imbarcazioni alla deriva. Una giornata di durissimo lavoro, quella di giovedì 26 marzo, soprattutto a causa delle raffiche fortissime di vento che hanno sfiorato gli 80 chilometri orari, colpendo in particolare tra Lecco città e i paesi del lago. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Tetti scoperchiati, barche alla deriva e incidenti: oltre 40 richieste di soccorso per i vigili del fuoco

Articoli correlati

Tetti scoperchiati, barche alla deriva e incidenti: oggi oltre 40 interventi dei vigili del fuocoGiornata di duro lavoro per i pompieri tra Lecco e provincia, oltre al supporto in Brianza e nel Comasco.

Leggi anche: L'impegnativo 2025 dei vigili del fuoco con più richieste di soccorso. Il peso del maltempo