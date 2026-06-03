Locale frequentato da pregiudicati | scatta la sospensione della licenza

Il bar Clistina al Portello è stato chiuso temporaneamente per 60 giorni dopo una lite violenta avvenuta il 31 maggio. Durante l’aggressione, un cliente di 53 anni è stato morso a un orecchio da un uomo di 39 anni, originario del Brasile. La decisione di sospendere l’attività è stata presa dal questore, che ha motivato il provvedimento considerando il locale frequentato da soggetti con precedenti penali.

Dopo la violenta lite al bar Clistina al Portello costata il 31 maggio l'amputazione di una parte dell'orecchio destro ad un cliente di 53 anni aggredito a morsi da un brasiliano di 39, inevitabile è arrivata la mano pesante del questore Marco Odorisio che ha disposto la sospensione per 60 giorni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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