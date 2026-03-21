Locale abitualmente frequentato da pregiudicati per traffico di stupefacenti a Matelica il provvedimento

Da virgilio.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Matelica, la Polizia ha sospeso per sette giorni la licenza di un locale frequentato abitualmente da persone con precedenti legati al traffico di stupefacenti. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità e la presenza di soggetti con precedenti penali. La decisione è stata presa sulla base di questi risultati e della verifica delle normative vigenti.

Un esercizio commerciale di Matelica è destinatario della sospensione della licenza per 7 giorni dopo che le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza abituale di persone pregiudicate e diverse irregolarità amministrative. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Macerata Luigi Mangino, a seguito di controlli e attività investigative legate agli stupefacenti che hanno portato anche ad alcuni arresti. Sospesa una licenza a Matelica (Macerata) Il ruolo del Questore e della Polizia Amministrativa Ulteriori verifiche in corso Sospesa una licenza a Matelica (Macerata) Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato la decisione di sospendere la licenza di somministrazione di alimenti e bevande è stata presa mercoledì 18 marzo scorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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