A Matelica, la Polizia ha sospeso per sette giorni la licenza di un locale frequentato abitualmente da persone con precedenti legati al traffico di stupefacenti. Durante i controlli, sono state riscontrate irregolarità e la presenza di soggetti con precedenti penali. La decisione è stata presa sulla base di questi risultati e della verifica delle normative vigenti.

Un esercizio commerciale di Matelica è destinatario della sospensione della licenza per 7 giorni dopo che le forze dell’ordine hanno riscontrato la presenza abituale di persone pregiudicate e diverse irregolarità amministrative. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Macerata Luigi Mangino, a seguito di controlli e attività investigative legate agli stupefacenti che hanno portato anche ad alcuni arresti. Sospesa una licenza a Matelica (Macerata) Il ruolo del Questore e della Polizia Amministrativa Ulteriori verifiche in corso Sospesa una licenza a Matelica (Macerata) Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato la decisione di sospendere la licenza di somministrazione di alimenti e bevande è stata presa mercoledì 18 marzo scorso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Locale abitualmente frequentato da pregiudicati per traffico di stupefacenti a Matelica, il provvedimento

Articoli correlati

"È abitualmente frequentato da pregiudicati": il questore chiude un locale per 10 giorniProvvedimento adottato su proposta dei carabinieri dopo ripetuti controlli e criticità legate all’ordine pubblico.

Centro scommesse frequentato da pregiudicati per reati gravi a Catania, il provvedimento del QuestoreUn centro scommesse di via Zia Lisa a Catania, divenuto punto di ritrovo abituale per persone con precedenti penali, è stato destinatario di un...

Aggiornamenti e notizie su Locale abitualmente

Temi più discussi: Bar sospeso per sette giorni: il locale era frequentato da pregiudicati; Chioggia. Chiude la storica trattoria Val d’Ostreghe frequentata dallo scrittore Comisso: diventa un hotel religioso; Piedimonte Etneo, locale frequentato da pregiudicati: il Questore dispone la chiusura per 7 giorni -; Molestava ragazza di 17 anni, 43enne allontanato da Benevento.

Locale abitualmente frequentato da pregiudicati per traffico di stupefacenti a Matelica, il provvedimentoSospesa per 7 giorni la licenza di un locale a Matelica: riscontrate irregolarità e presenza di pregiudicati dopo controlli della Polizia. virgilio.it

Il Questore chiude un locale per 20 giorni: era frequentato da pregiudicati e teatro di frequenti ‘disordini’La decisione è arrivata dopo un’attenta analisi condotta dalla Divisione Amministrativa e di Sicurezza della Questura, basata sulle segnalazioni del Commissariato di Cassino ... tunews24.it

Il progetto, nei locali che abitualmente ospitano la mensa della Caritas, rientra nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato con 1 milione e 90 mila euro, dedicati al rafforzamento dei servizi sociali e all’inclusion facebook