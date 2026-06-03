Lo stron polemica tra il titolare dell' Outlet SH e il famoso blogger Mattia Berveglieri | Dietro un' etichetta c' è una persona
Il titolare dell’Outlet SH ha commentato le polemiche sui social legate a un video del blogger Mattia Berveglieri, poi cancellato. Gelsomini ha sottolineato che dietro un’etichetta c’è una persona e ha espresso disapprovazione per le dichiarazioni considerate offensive. La discussione si è scatenata dopo la diffusione del video, che ha generato reazioni critiche. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze o sulle ulteriori reazioni è stato fornito.
CIVITANOVA - Marco Gelsomini, imprenditore e titolare di SH Outlet, con sede anche a Civitanova Marche, è intervenuto in queste ore dopo le polemiche nate sui social a seguito di un video pubblicato dal famoso blogger Mattia Berveglieri (poi rimosso) per chiarire la filosofia e la bontà del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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