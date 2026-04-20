Mattia Berveglieri come non farsi fregare dalle etichette dei vestiti | La gente non guarda come spende e cosa mette addosso

Un influencer specializzato in etichette di vestiti e acquisti responsabili ha spiegato come evitare di farsi influenzare dalle etichette dei capi durante gli acquisti. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha condiviso consigli pratici su come orientarsi in negozio per fare acquisti più consapevoli, sottolineando che molte persone non prestano attenzione a come spendono o a cosa indossano. La conversazione si è concentrata sulle modalità di scelta e sulla percezione delle etichette nei vestiti.