Un influencer ha dichiarato di essere stato bandito dai negozi di una nota catena di abbigliamento. Secondo le sue parole, appena viene riconosciuto, viene accompagnato fuori dal negozio senza esitazioni. Ha spiegato che questa situazione riguarda esclusivamente i punti vendita di Benetton, dove gli è stato comunicato che non può più entrare. La sua esperienza è stata condivisa attraverso un video pubblicato online.

“Sì, sono praticamente bandito dagli store di Benetton. Appena mi riconoscono, devono avere una mia foto da qualche parte, mi accompagnano gentilmente alla porta”. C’è dell’ironia, ma anche una denuncia, nel racconto che Mattia Berveglieri affida alle pagine del C orriere della Sera. Il giovane imprenditore modenese è diventato negli ultimi mesi un vero e proprio fenomeno virale sui social network. Il suo format è tanto semplice quanto efficace: entra fisicamente nei negozi (del fast fashion, ma non solo), legge in diretta le etichette dei capi d’abbigliamento e ne boccia o promuove l’acquisto spiegandone i motivi. L’idea di questa crociata divulgativa è nata da una presa di coscienza strettamente personale, maturata durante due traslochi paralleli affrontati l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono bandito dai negozi di una nota catena, appena mi riconoscono mi accompagnano alla porta”: parla Mattia Berveglieri, l’influencer che analizza le etichette dei vestiti

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