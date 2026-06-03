La famiglia di una vittima ha espresso rabbia dopo che il sospettato, accusato di aver ucciso una donna, è stato scarcerato. La famiglia denuncia che la libertà dell’indagato rappresenta un'offesa alla memoria della sorella. Le emozioni sono intense, con mani tremanti e voce rotta mentre si rivolgono ai media. La decisione giudiziaria ha suscitato reazioni di sdegno, e la famiglia chiede giustizia.

"La libertà di chi ha tolto la vita a mia sorella è un insulto alla sua memoria". Le mani tremanti sul foglio che tiene davanti a sé, un movimento nervoso dei piedi e la voce strozzata. Elisabetta Guidi trattiene a stento le lacrime, ma riesce a guardare tutti negli occhi mentre parla della sorella Eleonora, uccisa dal compagno con 24 coltellate. È in piedi sul campo della palestra Balducci di Pontassieve, accanto ha il suo avvocato Jacopo Piccioli, il presidente del Carpe Diem Andrea Bulli, l’assessore allo Sport di Pontassieve Mattia Canestri e la vicesindaco di Rufina Cinzia Panichi. È il primo memorial intitolato ad Elonora Guidi e in... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo sfogo della famiglia: "Innocenti in libertà. Un insulto a Eleonora"

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Parla Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi: Ecco perché è innocente - 15/12/2025

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