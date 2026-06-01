Il giudice Alessandro Moneti ha deciso di mantenere in libertà vigilata l’uomo accusato di aver ucciso una donna a Rufina, affermando che rimane pericoloso. La decisione è stata presa dopo aver sciolto la riserva sull’ordinanza. La vittima, identificata come Eleonora, è stata uccisa nel femminicidio avvenuto nella zona. L’uomo è attualmente in clinica, sotto sorveglianza, ma senza essere stato arrestato o detenuto in custodia cautelare.

Firenze, 1 giugno 2026 – Femminicidio di Rufina, il giudice Alessandro Moneti ha sciolto la sua riserva. Il processo a carico di Lorenzo Innocenti, l’architetto di 38 anni accusato di aver ucciso la compagna Eleonora Guidi con 24 coltellate l’8 febbraio dell’anno scorso, lascia l’Spdc di Ponte a Niccheri e inizierà un percorso neuroriabilitativo presso una clinica di La Spezia. Il padre di Innocenti, suo curatore speciale, ha assicurato che sarà la famiglia a farsi carico delle spese del ricovero. GERMOGLI PH: 8 FEBBRAIO 2025 RUFINA FEMMINICIDIO OMICIDIO TENTATO SUICIDIO GIOVANE COPPIA SUL POSTO CARABINIERI DEL SIS NELLA Ordinanza del Giudice Moneti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Eleonora uccisa a Rufina, l’ordinanza del giudice: “Innocenti resta pericoloso”. In clinica in libertà vigilata

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