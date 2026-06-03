Lo sconto negato e l’ombra di altri acquirenti | il piano della Roma per il futuro di Baldanzi

La Roma ha offerto uno sconto per l'acquisto di Baldanzi, ma la proposta è stata respinta. Nel frattempo, si parla di altri potenziali acquirenti interessati al giocatore. La trattativa tra la squadra giallorossa e il Genoa prosegue, con incontri e negoziati ancora in corso. La decisione definitiva non è stata ancora presa, e la situazione rimane aperta.

La Roma e il Genoa sono entrate nel vivo di una complessa trattativa di mercato per definire il destino di Tommaso Baldanzi. Il talento classe 2003, trasferitosi in Liguria lo scorso gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, ha disputato una seconda parte di stagione di altissimo livello, convincendo pienamente l’ambiente rossoblù e confermando tutte le qualità che da tempo gli valgono la stima profonda del tecnico Daniele De Rossi. La volontà della dirigenza ligure è quella di confermare il calciatore a titolo definitivo, ma l’operazione ha subito un rallentamento a causa delle richieste di natura economica presentate dai rossoblù al direttore sportivo capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lo sconto per Baldanzi e l’incrocio con la Roma: così De Rossi e il Genoa disegnano il mercato a PegliIl Genoa e il tecnico Daniele De Rossi stanno pianificando il mercato in vista del ritiro estivo di Moena.

La Roma accelera per sbloccare il futuro: ore decisive per lo sbarco di D’Amico e il piano Champions di GasperiniLa Roma sta affrontando una settimana decisiva per definire la propria struttura societaria e tecnica.

Argomenti più discussi: Se Trump è il convitato di pietra; Roma Pride 2026, Keshet: Agli ebrei Lgbtqia+ negato l’accesso; Keshet Italia: Nostra esclusione dal Pride frutto di razzismo; Vincenzo De Luca, dai dissapori con il Pd agli insulti a Meloni: chi è il vicerè che torna a guidare Salerno.

Le civette su Comolli Roma, finale negato Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 21 maggio x.com

porteresti Tchouameni alla Juve? Il suo valore sta per scendere anche. reddit

Visite, tac e analisi con lo sconto: il Campus Bio-Medico di Roma riduce i tempi d’attesaVisite cardiologiche e ginecologiche, controlli dermatologici e oculistici, ma anche i comuni esami diagnostici, come Tac e risonanze magnetiche, o ancora i pacchetti prevenzione: sono state più di ... roma.corriere.it