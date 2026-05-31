La Roma accelera per sbloccare il futuro | ore decisive per lo sbarco di D’Amico e il piano Champions di Gasperini
La Roma sta affrontando una settimana decisiva per definire la propria struttura societaria e tecnica. Sono in corso trattative per l'ingaggio di un nuovo direttore generale e per il rafforzamento dell'organico tecnico, con l'obiettivo di migliorare la posizione in campionato e la qualificazione alla Champions League. Le decisioni riguardano anche il progetto sportivo e le eventuali modifiche al management. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero portare a annunci nelle prossime giorni.
La Roma si appresta a vivere una settimana cruciale per la definizione dei propri assetti societari e tecnici in vista della prossima stagione. Il primo, fondamentale tassello di questa ristrutturazione coincide con lo sbarco a Trigoria di Tony D’Amico, ormai ai dettagli per la risoluzione del suo contratto come direttore sportivo dell’ Atalanta. Il dirigente abruzzese ha già avuto un primo colloquio strategico con l’allenatore Gian Piero Gasperini per tracciare le linee guida del mercato, e nei prossimi giorni formalizzerà un accordo a lungo termine con i giallorossi della durata di tre o quattro anni, non appena verranno sistemati gli ultimi passaggi burocratici per l’addio al club bergamasco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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