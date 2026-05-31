La Roma accelera per sbloccare il futuro | ore decisive per lo sbarco di D’Amico e il piano Champions di Gasperini

Notizia in breve

La Roma sta affrontando una settimana decisiva per definire la propria struttura societaria e tecnica. Sono in corso trattative per l'ingaggio di un nuovo direttore generale e per il rafforzamento dell'organico tecnico, con l'obiettivo di migliorare la posizione in campionato e la qualificazione alla Champions League. Le decisioni riguardano anche il progetto sportivo e le eventuali modifiche al management. Le trattative sono in fase avanzata e potrebbero portare a annunci nelle prossime giorni.