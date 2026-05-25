Fiorello ha invitato Amadeus a recarsi in via Asiago, offrendo di fornirgli un lasciapassare e un nulla osta per tornare in Rai. Ha anche detto che la sua presenza renderebbe tutti felici. Amadeus, che ha partecipato al Festival di Sanremo con Fiorello, ha successivamente firmato un contratto con Warner Bros.

Amici inseparabili, così come sono stati inseparabili al Festival di Sanremo. Poi Amadeus ha firmato per Warner Bros. Discovery intraprendendo un altro percorso artistico, con una incursione ad “Amici di Maria De Filippi” come giudice del Serale, mentre Fiorello è tornato su Rai Radio2 per “ La Pennicanza”. Ma i due, in realtà, non si sono mai “lasciati”. Le incursioni in diretta radiofonica di Amadeus non sono mancate. Stavolta potrebbe avvenire qualcosa di più “concreto”. Il ritorno in Rai, seppur per un giorno, dell’ex direttore artistico e conduttore di Sanremo. In chiusura di puntata de “La Pennicanza”, oggi 25 maggio, c’è stata la videochiamata in diretta con Amadeus, che ha svelato come sta trascorrendo le sue giornate: “ Non ho novità, ma entro il 5 giugno mi piacerebbe tanto venirvi a trovare . 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorello spalanca le porte della Rai ad Amadeus: “Ti faccio trovare il lasciapassare, il nulla osta! Se vieni qui in via Asiago rendi tutti felici”

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Fiorello commenta i titoli delle canzoni in gara a Sanremo 2026 - La Pennicanza 15/12/2025

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