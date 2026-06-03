Lo faccio per motivi politici il dodicenne di San Vito Lo Capo che tentò di accoltellare il docete cita l’anno 2083 Di cosa si tratta
Il dodicenne ha dichiarato di aver agito per motivi politici e ha citato l’anno 2083 durante un interrogatorio durato diverse ore. L’episodio si è verificato il 30 maggio in una scuola della provincia di Trapani, dove il ragazzo ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia con due coltelli. La Procura per i minorenni ha ascoltato il ragazzo, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue motivazioni.
La Procura per i minorenni di Palermo ha sentito per diverse ore il dodicenne che il 30 maggio ha tentato di aggredire con due coltelli un insegnante di tecnologia in una scuola della provincia di Trapani. Secondo quanto riferito dall’ANSA, durante l’audizione, alla quale hanno preso parte anche psicologi, il ragazzo non avrebbe manifestato segni di pentimento. Le indagini in questi giorni si sono concentrate anche sulle sue attività online. Secondo quanto riferito dall’Agi, nelle conversazioni esaminate dagli investigatori emergono riferimenti a protagonisti di alcuni tra i più noti attentati di matrice suprematista degli ultimi anni. Tra i nomi citati figurano autori distragi tra stati uniti e russia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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