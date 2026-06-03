Lo faccio per motivi politici il dodicenne di San Vito Lo Capo che tentò di accoltellare il docete cita l’anno 2083 Di cosa si tratta

Notizia in breve

Il dodicenne ha dichiarato di aver agito per motivi politici e ha citato l’anno 2083 durante un interrogatorio durato diverse ore. L’episodio si è verificato il 30 maggio in una scuola della provincia di Trapani, dove il ragazzo ha tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia con due coltelli. La Procura per i minorenni ha ascoltato il ragazzo, senza fornire ulteriori dettagli sulle sue motivazioni.