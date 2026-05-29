Durante una lezione in una scuola di San Vito Lo Capo, un 11enne ha tentato di colpire con un coltellino il docente di educazione tecnica. L’episodio è avvenuto in diretta social e nessuna aggressione precedente era stata segnalata. Il minore si è alzato dal banco e ha cercato di ferire l’insegnante, ma l’azione non ha avuto esito. La Polizia è intervenuta subito, e la scuola ha attivato le procedure di sicurezza.

Non ha mai mostrato un carattere violento e non ha mai avuto un comportamento aggressivo, ma questa mattina un 11enne trapanese, durante le lezioni, si è alzato dal banco e ha cercato di colpire con un coltellino il professore di educazione tecnica. Lo studente avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso il tutto in diretta video su un gruppo Telegram. Lasciando sotto choc i compagni di classe che hanno assistito alla scena, tanto che alcuni si sono sentiti male. Il movente: la rabbia per un brutto voto Teatro della storia San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove l'11enne frequenta la scuola media. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - 11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social a San Vito Lo Capo

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Trapani, 11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social

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