Un ragazzo di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante a San Vito Lo Capo. L’alunno, non imputabile a causa dell’età, ha cercato di condividere l’aggressione tramite cellulare su una chat di Telegram, ma il docente è riuscito a bloccarlo e a disarmarlo. La scena è stata ripresa dal ragazzo con il cellulare, ma non ci sono state conseguenze gravi. Indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Nuovo episodio di violenza da parte di uno studente ai danni di un insegnante. In una scuola media di San Vito Lo Capo, in Sicilia,un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologiadurante una lezione, filmando con il telefonino l’aggressione ed indossando un casco integrale per non farsi riconoscere. Fortunatamente, il docente è riuscito abloccare l’alunno e a disarmarlo. Il giovane, che per la sua età non è imputabile, avrebbe cercato di trasmettere il video su una chat diTelegram. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Alcamo coordinati dallaprocura per i minorenni di Palermo. Si torna nuovamente a parlare di aggressione agli insegnanti da parte dei loro alunni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - San Vito Lo Capo, 11enne tenta di accoltellare il prof e riprende l’aggressione col cellulare

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Ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista dell'episodio uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Secondo le prime ricostr x.com

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