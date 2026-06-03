Il Liverpool sta per cambiare allenatore dopo che la stagione si è conclusa con risultati sotto le attese. L’attuale tecnico, che ha guidato la squadra negli ultimi anni, è in procinto di essere sostituito. Si sta definendo un accordo con un nuovo allenatore, che dovrebbe prendere il posto di quello uscente. La società ha avviato le pratiche per formalizzare il passaggio e completare la transizione. La decisione arriva dopo un ciclo di risultati deludenti e un progetto di rinnovamento della rosa.

Il Liverpool ha avviato una profonda fase di rinnovamento dopo la con conclusione di una stagione giudicata al di sotto delle aspettative. L’ esonero di Arne Slot ha rappresentato il primo passo di una strategia che punta a riportare il club ai vertici del calcio inglese ed europeo. In cima alla lista dei dirigenti compare Andoni Iraola, allenatore spagnolo reduce da un’esperienza molto positiva al Bournemouth. Il quarantatreenne tecnico si è distinto per aver costruito una squadra competitiva e spettacolare, capace di conquistare una storica qualificazione alle competizioni continentali. La dirigenza di Anfield considera il suo profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Liverpool, rivoluzione in panchina: Iraola sempre più vicino al dopo Slot

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