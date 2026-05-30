Slot esonerato a sorpresa dal Liverpool lo ha scoperto stamattina Iraola favorito per la panchina
Il Liverpool ha deciso di esonerare l'allenatore alla fine dell'ultima partita di campionato, contrariamente alle aspettative di proseguire con lui anche nella prossima stagione. La decisione è stata comunicata questa mattina, sorprendendo molti. In corsa per la panchina c’è ora l’allenatore che si trova in pole position per sostituire l’attuale staff tecnico. La squadra non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo allenatore.
Dopo l'ultima partita di campionato l'idea era quella di continuare per un altro anno, ma sorprendentemente il Liverpool ha deciso di salutare Slot. Iraola è il favorito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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