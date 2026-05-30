Il Liverpool e Slot si separano con effetto immediato | il comunicato ufficiale Iraola il favorito per la panchina

Il Liverpool ha annunciato l'interruzione immediata del rapporto con l'allenatore Slot. Il comunicato ufficiale non specifica le ragioni della separazione. Al momento, il nome di Iraola viene indicato come il principale candidato per la sostituzione. La società ha confermato la ricerca di un nuovo allenatore senza ulteriori dettagli.

Il Liverpool e Slot si separano con effetto immediato: il comunicato ufficiale. Iraola il favorito per prendere il suo posto sulla panchina. Il Liverpool ha ufficializzato la separazione da Arne Slot, annunciando che il tecnico lascerà il club inglese con effetto immediato. La società ha comunicato che il processo per individuare il suo successore è già avviato. « Il Liverpool FC può confermare che Arne Slot lascerà il suo incarico di allenatore con effetto immediato e che il processo di nomina del suo successore è già in corso ». Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Will Liverpool sack Arne Slot Liverpool are in a very difficult situation right now

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