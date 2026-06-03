LIVE Olimpia Milano-Brescia 44-43 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sfida intensa ed equilibrata anche nel secondo quarto

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Olimpia Milano e Brescia chiudono il secondo quarto con un punteggio di 44-43, con i padroni di casa in vantaggio di un punto. La partita si mantiene molto equilibrata, con entrambe le squadre che combattono punto a punto. La sfida prosegue senza un chiaro predominio, e il punteggio resta stretto all’intervallo. La ripresa è attesa con grande interesse, mentre i giocatori si preparano a tornare in campo per il terzo quarto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo Olimpia Milano avanti 44-43 sulla Germani Brescia. 44-43 JOSH NEBO SULLA SIRENA! 42-43 Schiacciata in contropiede di Burnell per il contro-sorpasso Germani, con il numero 10 che cade male sulla caviglia dopo il salto ed esce zoppicante: speriamo possa riprendere la partita, con ‘Peppe’ Poeta che nel frattempo ha chiamato time-out. 42-41 Ndour da due per il -1 Brescia. 42-39 ZACH LEDAY! BOMBA, +3 MILANO. 39-39 22 di Armoni Brooks ai liberi per impattare nuovamente. 37-39 Piazzato di Ndour per il +2 Brescia. 37-37 Josh Nebo in post basso per il nuovo pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

live olimpia milano brescia 44 43 serie a basket 2026 in diretta sfida intensa ed equilibrata anche nel secondo quarto
© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 44-43, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida intensa ed equilibrata anche nel secondo quarto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE Brescia – Olimpia Milano: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Video LIVE Brescia – Olimpia Milano: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Brescia-Olimpia Milano 31-31, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida in perfetta parità a metà secondo quarto

LIVE Olimpia Milano-Brescia 26-27, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sorpassi e contro-sorpassi nel secondo quartoOlimpia Milano e Brescia sono in parità a 33 punti dopo il primo tempo, con Shields che ha segnato 14 punti.

Temi più discussi: Brescia Olimpia Milano ai Playoff di LBA: dove vederla in tv e streaming; LIVE Brescia-Olimpia Milano 85-79, Serie A basket 2026 in DIRETTA: Della Valle e Ivanovic sugli scudi, la Germani pareggia i conti; Conclusa Gara 1 di Brescia - Milano: l'EA7 Emporio Armani vince 72-88!; Live Olimpia Milano - Brescia - Serie A: Punteggi & Highlights Basket - 03/06/2026.

olimpia milano brescia live olimpia milano bresciaOlimpia Milano vs Germani Brescia: diretta fine 1Q 19-181Q 19-18 : Questi i due quintetti che si presentano per la palla a due, l’Olimpia Milano parte con : Ellis, Brooks, Shields, LeDay e Nebo; Germani Brescia che  schiera: Della Valle Ivanovic Rivers Bil ... pianetabasket.com

olimpia milano brescia live olimpia milano bresciaOlimpia Milano-Brescia: orario e dove vederla in tv(Adnkronos) – Tornano in campo i playoff della Serie A di basket. Oggi, mercoledì 3 giugno, l’Olimpia Milano sfida la Germani Brescia – in diretta tv e streaming – in gara-3 nella semifinale degli spa ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web