Olimpia Milano e Brescia chiudono il secondo quarto con un punteggio di 44-43, con i padroni di casa in vantaggio di un punto. La partita si mantiene molto equilibrata, con entrambe le squadre che combattono punto a punto. La sfida prosegue senza un chiaro predominio, e il punteggio resta stretto all’intervallo. La ripresa è attesa con grande interesse, mentre i giocatori si preparano a tornare in campo per il terzo quarto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo Olimpia Milano avanti 44-43 sulla Germani Brescia. 44-43 JOSH NEBO SULLA SIRENA! 42-43 Schiacciata in contropiede di Burnell per il contro-sorpasso Germani, con il numero 10 che cade male sulla caviglia dopo il salto ed esce zoppicante: speriamo possa riprendere la partita, con ‘Peppe’ Poeta che nel frattempo ha chiamato time-out. 42-41 Ndour da due per il -1 Brescia. 42-39 ZACH LEDAY! BOMBA, +3 MILANO. 39-39 22 di Armoni Brooks ai liberi per impattare nuovamente. 37-39 Piazzato di Ndour per il +2 Brescia. 37-37 Josh Nebo in post basso per il nuovo pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia 44-43, Serie A basket 2026 in DIRETTA: sfida intensa ed equilibrata anche nel secondo quarto

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