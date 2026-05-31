LIVE Brescia-Olimpia Milano 31-31 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sfida in perfetta parità a metà secondo quarto
A metà secondo quarto, il punteggio tra Brescia e Olimpia Milano è di 31-31. Jason Burnell ha segnato due punti in lunetta, portando Brescia in vantaggio 41-35. Quell’azione ha contribuito a mantenere la parità nel punteggio. Nel frattempo, Quinn Ellis ha realizzato un contropiede, riducendo il divario e permettendo a Milano di rimanere in scia. La partita è equilibrata e si sta giocando punto a punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-35 Giro perfetto in lunetta di Jason Burnell. 39-35 Contropiede di Quinn Ellis per tenere Milano in scia. 39-33 23 di Amedeo Della Valle in lunetta per il +6. 37-33 Schiacciata di Miro Bilan! +4 Brescia, ‘Peppe’ Poeta chiama subito time-out. 35-33 22 di Armoni Brooks a cronometro fermo per il -2 Olimpia. 35-31 Completato il 3+2 dal playmaker nativo di Alba (Cuneo) per il +4 Germani che sale anche in doppia cifra (10 punti). 34-31 AMEDEO DELLA VALLE! BOMBA E FALLO, ESPLODE IL PALALEONESSA. 31-31 ARMONI BROOKS! TRIPLA, PAREGGIO MILANO. 31-28 Leandro Bolmaro dalla media per il -3 Olimpia. 31-26 33 ai liberi per Nikola Ivanovic, con Brescia che torna a +5. 🔗 Leggi su Oasport.it
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