LIVE Brescia-Olimpia Milano 31-31 Serie A basket 2026 in DIRETTA | sfida in perfetta parità a metà secondo quarto

Notizia in breve

A metà secondo quarto, il punteggio tra Brescia e Olimpia Milano è di 31-31. Jason Burnell ha segnato due punti in lunetta, portando Brescia in vantaggio 41-35. Quell’azione ha contribuito a mantenere la parità nel punteggio. Nel frattempo, Quinn Ellis ha realizzato un contropiede, riducendo il divario e permettendo a Milano di rimanere in scia. La partita è equilibrata e si sta giocando punto a punto.