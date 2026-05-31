Durante la settimana si sono verificati cambiamenti significativi nella dirigenza del club, con l’uscita di figure chiave come l’amministratore delegato, il direttore sportivo, l’allenatore e il direttore tecnico. Ora si stanno cercando i loro sostituti. La rivoluzione societaria e tecnica prosegue, mentre si valutano possibili nomi per la guida tecnica, tra cui Rangnick, Glasner, Planes e Slot. La situazione resta in fermento e molto dipenderà dalle prossime decisioni.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. E se l'AD potrebbe farlo proprio Calvelli, per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono tre le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; un'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick/Glasner o Planes/Slot? Settimana chiave. Calvelli centrale

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Milan, Ibrahimovic scarica Rangnick: spunta Slot.

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HANNO SCELTO? NASCE IL NUOVO MILAN: RANGNICK + GLASNER + CALVELLI #milannews reddit

Se ne sta parlando in live se Rangnick viene da DT potrebbero scegliere Glasner dicono ha quel gioco li verticalizzazioni e pressing alto seppur sembra tiene tanto anche alla fase difensiva x.com

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