LIVE Italia-Turchia Amichevole volley femminile 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio del test match

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra poche ore si svolgerà l’amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, prevista per le 20.40. La partita è un test match e sarà trasmesso in diretta. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla diretta cliccando sul link fornito. Non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi su orari di inizio o eventuali variazioni. La partita si svolgerà in un’area dedicata e sarà visibile in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Manca pochissimo all’inizio del match tra Italia e Turchia. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live dell’incontro amichevole tra la Nazionale femminile di pallavolo e la rappresentativa della Turchia. Il nostro commissario tecnico Julio Velasco continua a lavorare in vista degli impegni estivi della Volleyball Nations League e degli Europei, e lo fa affrontando la rivale storica, appena sconfitta nella finale dei Mondiali. Infatti, Italia e Turchia, che ormai rappresentato un vero e proprio classico nella pallavolo femminile, si sono affrontate all’atto finale della competizione più importante del volley, con le azzurre di Velasco che hanno trionfato per 3-2, stesso risultato della finale di VNL, giocata pochi mesi prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

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