Tra pochi istanti prende il via la partita tra VakifBank Istanbul e Milano, valida per i quarti di finale della Champions League femminile 2026. La sfida si svolge in Turchia, con le due squadre pronte a darsi battaglia per accedere alla semifinale. Contestualmente, si svolge anche la partita tra Fenerbahçe e Scandicci, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 17.50 Per le semifinale del 2 maggio di Istanbul, la vincente di questa sfida affronterà Conegliano, mentre Scandicci se la vedrà con l’Eczacibasi che ieri ha confermato il passaggio del turno con la sconfitta per 3-2 dopo la vittoria per 3-0 dell’andata. 17.47 L’impresa è ardua ma non impossibile, visto che Egonu e compagne non molleranno facilmente la presa e lotteranno per la qualificazione fino alla fine. 17.44 Le ragazze di Stefano Lavarini hanno perso l’andata in casa per 2-3, e adesso sono costrette a vincere per 0-3 o per 1-3 per accedere direttamente alla semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: manca poco all’inizio del match, serve un’impresa per centrare la semifinale

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CEV Champions League Volley. . It’s MATCH DAT Everything on the line as teams battle for the semifinals VakifBank ISTANBUL vs Numia Vero Volley MILANO 18:00 CET , 20:00 , 14:00 , 12:00 EST Watch LIVE on EuroVolley.TV #CE - facebook.com facebook

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