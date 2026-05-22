LIVE Italia-Serbia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il match delle Azzurre
Alle 21.00 è iniziata l'amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Serbia, con le formazioni schierate in campo. Le giocatrici italiane hanno preso posizione con Cambi, Nwakalor, Obossa, Nervini, Manfredini e Fersino come libero, mentre la Serbia non ha ancora modificato la propria formazione. La partita si svolge senza reti sul tabellone, e i tifosi stanno seguendo la sfida in diretta, con aggiornamenti disponibili durante l'incontro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH 21.00 Italia in campo con Cambi, Nwakalor, Obossa, Nervini, Manfredini, Nwakalor e Fersino come libero. 20.58 Squadre in campo, ci siamo. 20.57 Dobbiamo fare un passo indietro, Ekaterina Antropova non farà parte della gara: turno di riposo per lei. 20.55 Il Palasport di Genova è pronta a cantare l’Inno dell’Italia. 20.52 Sarà importante capire a che punto è il percorso di Antropova che la porterà a diventare la nuova schiacciatrice della Nazionale. Oggi probabilmente la vedremo in campo in posto quattro e avremo maggiori risposte. 20.50 Mancano altri dieci minuti all’inizio del match, le giocatrici stanno ultimando i preparativi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Vengo dalla Serbia, ma questo controller non è in vendita nel mio paese. A giugno prenderò un volo per l'Italia e mi chiedevo se qualcuno in Italia può controllare se questo controller è venduto lì o meno? Così posso forse ordinarlo mentre sono in Italia per po reddit
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