LIVE Italia-Serbia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il match delle Azzurre

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21.00 è iniziata l'amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Serbia, con le formazioni schierate in campo. Le giocatrici italiane hanno preso posizione con Cambi, Nwakalor, Obossa, Nervini, Manfredini e Fersino come libero, mentre la Serbia non ha ancora modificato la propria formazione. La partita si svolge senza reti sul tabellone, e i tifosi stanno seguendo la sfida in diretta, con aggiornamenti disponibili durante l'incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL MATCH 21.00 Italia in campo con Cambi, Nwakalor, Obossa, Nervini, Manfredini, Nwakalor e Fersino come libero. 20.58 Squadre in campo, ci siamo. 20.57 Dobbiamo fare un passo indietro, Ekaterina Antropova non farà parte della gara: turno di riposo per lei. 20.55 Il Palasport di Genova è pronta a cantare l’Inno dell’Italia. 20.52 Sarà importante capire a che punto è il percorso di Antropova che la porterà a diventare la nuova schiacciatrice della Nazionale. Oggi probabilmente la vedremo in campo in posto quattro e avremo maggiori risposte. 20.50 Mancano altri dieci minuti all’inizio del match, le giocatrici stanno ultimando i preparativi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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