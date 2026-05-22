LIVE Italia-Serbia 0-0 Amichevole volley femminile in DIRETTA | inizia il match delle Azzurre

Alle 21.00 è iniziata l'amichevole di pallavolo femminile tra Italia e Serbia, con le formazioni schierate in campo. Le giocatrici italiane hanno preso posizione con Cambi, Nwakalor, Obossa, Nervini, Manfredini e Fersino come libero, mentre la Serbia non ha ancora modificato la propria formazione. La partita si svolge senza reti sul tabellone, e i tifosi stanno seguendo la sfida in diretta, con aggiornamenti disponibili durante l'incontro.

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