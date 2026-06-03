LIVE Italia-Bulgaria 3-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | esordio convincente delle azzurre nella competizione estiva

Le azzurre hanno vinto 3-0 contro la Bulgaria nella partita di apertura della Nations League femminile 2026. La sfida si è conclusa con una vittoria netta delle italiane, che hanno mostrato un buon livello di gioco. La squadra tornerà in campo nella notte del 6 giugno, all’1, per affrontare un nuovo impegno nella stessa competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.04 Le azzurre torneranno in campo nella notte del 6 giugno per sfidare, all’1.00, l’Olanda. Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Grazie mille per averci seguito e fatto compagnia nel corso di questo evento, buona conclusione di serata a tutti! 23.03 La nostra migliore marcatrice è Antropova con 14 punti, seguita dai 12 di Adigwe, i 9 di Omoruyi, importantissima nel finale, i 7 di Manfredini, i 4 di una super Cambi, i 3 di Meli, Nervin e Diop e i 2 di Nwakalor. 23.01 Con qualche brivido nel finale, ma alla fine abbiamo portato a casa i primi tre punti della nostra... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italy Vs Bulgaria | Week 1 | Women's Volleyball Nations League 2026 | Live Score Update

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