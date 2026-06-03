LIVE Italia-Bulgaria 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il primo match delle azzurre nella competizione

Le azzurre e le bulgare sono in campo per il primo match della Nations League femminile 2026. Il punteggio è 0-0 all'inizio, ma successivamente una giocatrice italiana ha segnato con una parallela da posto due, portando le azzurre in vantaggio 1-0.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Adigwe sblocca le azzurre con una parallela interna da posto due. 0-1 Primo tempo di Saykova. INIZIA IL MATCH 21.27 Azzurre con Nwakalor, Antropova, Cambi, Manfredini, Adigwe e Nervini con Fersino libero. 21.25 A Brasilia è il momento dell’Inno di Mameli. 21.22 Manca poco all’inizio del match, meno di dieci minuti. Le giocatrici stanno ultimando il riscaldamento. 21.20 Come possiamo capire, è ancora un’Italia sperimentale con molte big ancora a riposo: al centro dell’attenzione, oltre le molte esordienti che abbiamo potuto conoscere nel corso delle amichevoli contro Serbia, Polonia, Francia e Turchia c’è ovviamente Ekaterina Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it

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