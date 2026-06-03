LIVE Italia-Bulgaria 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti ma occhio alla rimonta avversaria 21-19

Notizia in breve

La partita tra Italia e Bulgaria termina con un punteggio di 0-0. Le azzurre sono avanti nel punteggio, con un parziale di 21-19, ma l’avversaria sta tentando una rimonta. Durante il set, il tecnico ha chiamato un time-out per tentare di bloccare la ripresa bulgara. In quel momento, una giocatrice italiana ha tentato un attacco diagonale, ma il colpo da posto due non ha trovato il campo.