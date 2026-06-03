LIVE Italia-Bulgaria 0-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | azzurre avanti ma occhio alla rimonta avversaria 21-19
La partita tra Italia e Bulgaria termina con un punteggio di 0-0. Le azzurre sono avanti nel punteggio, con un parziale di 21-19, ma l’avversaria sta tentando una rimonta. Durante il set, il tecnico ha chiamato un time-out per tentare di bloccare la ripresa bulgara. In quel momento, una giocatrice italiana ha tentato un attacco diagonale, ma il colpo da posto due non ha trovato il campo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Velasco vuole evitare rimonte, time-out. 21-19 Tira forte Diop la diagonale, ma il colpo da posto due non trova il campo. 21-18 Non trova il campo la diagonale da posto quattro di Nervini. Scola e Diop entrano per Cambi e Adigwe. 21-17 Sbaglia anche Adigwe dai nove metri. 21-16 In rete il servizio bulgaro. 20-16 Attacco in diagonale da posto quattro di Milanova. Time-out della Bulgaria. 20-15 Parallela perfetta di Stella Nervini da posto quattro. 19-15 Primo tempo di Nwakalor. 18-15 Sbaglia anche Antropova. 18-14 Esce il servizio avversario. 17-14 Primo tempo per Saykova. 17-13 Questa volta è imprendibile il colpo di Kate che spinge la diagonale da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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