Durante la tappa del Giro d’Italia femminile 2026, Vollering, Van der Breggen, Niedermaier e Holmgren si sono posizionate al comando, mentre Longo Borghini e Fisher-Black le inseguivano. Nella discesa successiva, i distacchi tra le atlete sono rimasti sostanzialmente invariati, senza variazioni significative nei tempi. Nessuna ciclista ha tentato di guadagnare tempo in questa fase.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.20 Non cambiano molto i distacchi in questa discesa, nessuna atleta sta rischiando per guadagnare tempo sulle rivali. 17.17 Scollinano le battistrada, adesso una breve discesa e poi ci sarà un nuovo strappo. 17.15 Tornano a perdere terreno le inseguitrici. Longo Borghini e Fisher-Black sono segnalate a 39?, mentre il gruppo di Reusser è a 1?. 17.12 Vollering, Van der Breggen, Niedermaier e Holmgren hanno 28? su Fisher-Black e Longo Borghini. A 48? ci sono Reusser, Zigart, De Vries, De Schepper, Cavallar e Vallieres, mentre Trinca Colonel paga 1?. 17.10 Ancora 2 km al termine dell’ascesa, le quattro davanti non guadagnano più come prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vollering, Van der breggen, Niedermaier e Holmgren al comando, Longo Borghini e Fisher-Black inseguono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro d'Italia Women Stage 3. 1st June 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: devastante Van der Breggen, Longo Borghini paga quasi due minutiDurante la tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, Van der Breggen ha concluso con un vantaggio significativo rispetto alle altre...

Leggi anche: LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in trenta all’attacco, non c’è Van Der Breggen

Temi più discussi: LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: devastante Van der Breggen, Longo Borghini paga quasi due minuti; Giro d'Italia Donne 2026: iscritte, favorite e dove vederlo in TV; Giro d'Italia Donne 2026 oggi: Risultati di classifica generale e maglie · LIVE | Ciclismo su strada; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Wiebes beffa Balsamo in volata.

#reginaitalia - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Giro d'Italia Women: Lorena Wiebes ejected from race for bike weight violation reddit

Diretta Giro d’Italia Women 2026, classifica | Streaming video Rai 5^ tappa: Reusser in difficoltà (3 giugno)Diretta Giro d'Italia Women 2026, classifica: la quinta tappa Longarone-Santo Stefano di Cadore è una di quelle determinanti per la corsa rosa. ilsussidiario.net

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: devastante Van der Breggen, Longo Borghini paga quasi due minutiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:46 Taglia il traguardo Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco). L'azzurra si è gestita benissimo lungo la ... oasport.it