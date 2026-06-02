LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | devastante Van der Breggen Longo Borghini paga quasi due minuti
Durante la tappa odierna del Giro d’Italia femminile 2026, Van der Breggen ha concluso con un vantaggio significativo rispetto alle altre concorrenti, mentre Longo Borghini ha perso quasi due minuti. Attualmente, Elisa Balsamo percorre gli ultimi tre chilometri della frazione, con un tempo di circa 33 minuti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Ancora tre chilometri di sofferenza per Elisa Balsamo, che è sul tracciato da 33 minuti. 16:31 Visibilmente delusa all’arrivo Longo Borghini. Giornata storta per l’italiana, che da domani dovrà iniziare a recuperare terreno alle rivali. 16:30 In attesa dell’arrivo di Elisa Balsamo possiamo ufficializzare la top ten di tappa: 1-Anna van der Breggen (NED, Team SD Worx – Protime) 31’38” 2-Marlen Reusser (SUI, Team Movistar) +1:04 3-Demi Vollering (NED, FDJ United – SUEZ) +1:10 4-Antonia Niedermaier (GER, CanyonSRAM) +1:26 5-Monica Trinca Colonel (ITA, Team Alula Jayco) +1:31 6-Lauren Dickson (GBR,... 🔗 Leggi su Oasport.it
ELISA BALSAMO PER LA DOPPIETTA AL GIRO D'ITALIA FEMMINILE! 2 SU 2 E MAGLIA ROSA, INIZIO PERFETTO
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