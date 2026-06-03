L’olandese Demi Vollering ha vinto la tappa odierna del Giro d’Italia femminile in una volata finale a Santo Stefano di Cadore. Ha battuto in rettilineo Van der Breggen, Niedermaier e Holmgren, che hanno concluso rispettivamente seconda, terza e quarta. La gara si è conclusa con uno sprint, confermando la vittoria di Vollering. La corsa è ancora in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 DEMI VOLLERING! Trionfo allo sprint dell’olandese, che batte le rivali. 17.37 Provaad anticipare Holmgren, ma la seguono le rivali. 500 metri al termine! 17.36 ULTIMO KM! Si fermano le battistrada, ma hanno tanto vantaggio sulle inseguitrici. 17.35 2 km alla conclusione! 17.35 Per la vittoria di tappa ci sarà probabilmente una volata tra le quattro al comando, per la classifica generale si dovranno fare i calcoli dopo l’arrivo di tuute le big. 17.32 Si sono ricompattate le cinque battistrada, metre Longo Boghini e Fisher-Black rimangono a 30?. Il gruppo di Reusser è segnalato a 1’15”, 3.5 km al termine della tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vollering trionfa a Santo Stefano di Cadore, battute allo sprint Van der Breggen, Niedermaier e Holmgren

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