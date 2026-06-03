CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Ancora 2 km al termine dell’ascesa, le quattro davanti non guadagnano più come prima. 17.07 Dietro le prime quattro ci sono Longo Borghini e Fisher-Black, inseguite a loro volta dalle altre big. La più in difficoltà è Reusser, che paga 33?. 17.05 Vollering è passata in testa allo sprint intermedio prendendo 6? di abbuono. 17.04 Trinca Colonel non riesce a tenere le ruote delle quattro battistrada, Longo Borghini invece sta sprovando a rientrare salendo del suo passo. 17.03 Alla campionessa europea hanno risposto Holmgren, Niedermaier e Van der Breggen, le quattro hanno ripreso Trinca Colonel. 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Trinca Colonel in testa alla corsa, dietro inseguono le altre big

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The Giro d'Italia 2026 Belongs To Jonas Vingegaard After Stage 21

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