Nella tappa di oggi del Giro d’Italia femminile 2026, tre atlete sono in testa alla corsa, con il gruppo che si avvicina. A metà percorso, le tre in fuga hanno aumentato il vantaggio, che ora supera i 40 secondi. La corsa prosegue con le atlete che cercano di mantenere la posizione, mentre il gruppo si avvicina per cercare di rientrare. La situazione resta aperta, con le atlete in fuga che cercano di consolidare il loro vantaggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Torna ad aumentare il vantaggio delle tre al comando, il gruppo è a 40?. 16.37 E’ la prima volta che il Giro d’Italia femminile arriva a Buja. 16.34 15 km all’inizio dell’ascesa di Montenars. 16.31 La corsa sta passando sul Monte di Buja (0.5 km al 6.3%), non classificato come GPM. 16.29 Il terzetto al comando ha solo più 16? di vantaggio sul gruppo. 16.26 Le atlete passano sul traguardo di Buja, 43 km al termine della tappa. 16.23 Nelle prime posizioni del gruppo c’è anche la UAE di Elisa Longo Borghini. 16.20 Tra 5 km il gruppo transiterà per la prima volta sul traguardo di Buja, intanto è tornato il sole sulla corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre atlete in testa alla corsa, il gruppo è vicino

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