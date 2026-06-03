LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina l’inizio della quinta frazione
La quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2026 sta per partire. Dopo la cronoscalata di ieri, Anna Van Der Breggen, atleta del Team SD Worx-Protime, indossa la maglia rosa. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla corsa attraverso la diretta live in corso. La gara si avvia verso la sua fase finale, con i corridori pronti a affrontare il percorso di oggi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59 Anna Van Der Breggen (Team SD Worx-Protime), dopo lo show nella cronoscalata di ieri, quest’oggi indossa la maglia rosa. 12.56 Il gruppo è pronto per iniziare il tratto di trasferimento. Ricordiamo che si parte da Longarone, nel bellunese. 12.53 La frazione odierna presenta numerose difficoltà altrimetriche, con il Passo Tre Croci e il Passo di Sant’Antonio assoluti protagonisti. 12.50 Tra circa 20? prenderà il via la quinta frazione del Giro d’Italia femminile 2026. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa del Giro d’Italia femminile 2026, la Longarone-Santo Stefano di Cadore di 146 km. 🔗 Leggi su Oasport.it
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