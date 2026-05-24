LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza della quindicesima frazione
Si avvicina la partenza della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026. La classifica generale vede in testa il danese Jonas Vingegaard, che ieri ha preso la maglia rosa dal portoghese Afonso Eulalio. La frazione odierna sarà seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La corsa continua con i ciclisti pronti a dare battaglia sui percorsi di montagna e pianura.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.29 Il danese Jonas Vingegaard ieri ha strappato la maglia rosa al portoghese Afonso Eulalio. 13.26 L’uomo più atteso, nella frazione odierna, è senza dubbio Jonathan Milan: il velocista friulano della Lidl Trek, che ha vissuto sino ad ora un Giro d’Italia 2026 non positivo, proverà a conquistare il primo trionfo in questa edizione della Corsa Rosa. 13.23 Giornata caldissima quest’oggi sulle strade del Giro, con la temperatura che in alcuni punti potrebbe toccare persino i 33°. 13.20 Si avvicina la partenza della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026: si parte da Voghera, in provincia di Pavia, per arrivare a Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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