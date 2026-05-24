LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza della quindicesima frazione

Notizia in breve

Si avvicina la partenza della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026. La classifica generale vede in testa il danese Jonas Vingegaard, che ieri ha preso la maglia rosa dal portoghese Afonso Eulalio. La frazione odierna sarà seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale. La corsa continua con i ciclisti pronti a dare battaglia sui percorsi di montagna e pianura.