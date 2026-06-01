LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina la partenza della terza frazione

Da oasport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra poco più di 15 minuti partirà la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2026. La frazione si svolgerà sulla distanza prevista, con le atlete pronte alla partenza. La corsa si svolgerà lungo un percorso pianeggiante, con alcune salite brevi. La frazione si concluderà con un arrivo in salita. La diretta seguirà l’intera fase di partenza e le prime fasi della gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Tra poco più di 15? partirà la terza tappa del Giro d’Italia femminile 2026. Buongiorno e ben trovati amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della terza tappa del Giro d’Italia 2026 femminile, Bibione-Buja di 156 km. Dopo due frazioni adatte alle ruote veloci arrivano le prime difficoltà, con la salita nel finale di Montenars. In maglia rosa, dopo le prime due giornate, c’è l’azzurra Elisa Balsamo della Lidl Trek, capace di vincere sia la tappa con arrivo a Ravenna che quella di Caorle. La classe ’98 piemontese, sprinter pura, proverà a rimanere in vetta alla classifica generale, nonostante un finale non proprio adatto alle sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

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