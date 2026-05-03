Oggi si svolge l'ultima tappa del Giro di Romandia 2026, con la partenza ufficiale della quinta frazione. In questo momento, il gruppo è guidato dal Team UAE Emirates, squadra del ciclista che guida la classifica generale. La corsa prosegue con gli atleti che affrontano gli ultimi chilometri della manifestazione, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.57 In testa al gruppo il Team UAE Emirates, squadra del leader della classifica generale, Tadej Pogacar. 11.54 Strada subito in salita per il gruppo, che sta già iniziando l’ascesa verso Villers-le-Comte (5.5 km al 3,1%). 11.51 Partita ufficialmente la quinta e ultima tappa del Giro di Romandia 2026! 11.48 Ottantanove i corridori rimasti in gara a pochi minuti dal via dall’ultima tappa. 11.45 Saranno tre i GPM odierni: Sottens (5.8 km al 3,9%), Vulliens (4 km al 4.4 %) e Leysin (14.3 km al 5.9%). 11.42 In una tappa con queste caratteristiche potrà dire la sua anche l’azzurro Lorenzo Fortunato, in decima posizione nella generale, a ’40” dalle prime tre piazze.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: partita ufficialmente la quinta e ultima frazione

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